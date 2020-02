Der CVJM feiert sein Jubiläum 100 Jahre lebendiger Glaube

Offenbar sind Beschwerden der Älteren über die Jugend nicht ganz neu. Schon damals gab es im Gottesdienst verhaltensauffällige Jugendliche. Bommer zögerte nicht lange, handelte und gründete 1919 einen „Jünglingsverein“ und wollte jungen Männern Glaubens- und Lebensorientierung vermitteln. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, die weder durch gefallene Mitglieder im Ersten Weltkrieg, noch durch Verbote, Repressalien und Zwangspause während des Dritten Reichs dauerhaft gestoppt werden konnte. Lebendig wuchs der Verein, schlüpfte unter das Dach des CVJM, der heute als YMCA international bekannt und mit 45 Millionen Mitglieder in 130 Ländern die größte christliche Jugendorganisation ist. Ähnlich lebendig wie die hundertjährige Geschichte, gestaltete sich der Festabend in der voll besetzten Wunnensteinhalle. „Wir wollen die frohe Botschaft Jesu weitergeben“, begrüßte Benjamin Fritz, Erster Vorsitzender, die Gäste gemeinsam mit seinem Vize Steffen Reuchle. Nach Grußworten von Bürgermeister Ralf Zimmermann und einem Scheck der Storchenstadt über 1000 Euro folgten Pfarrer Christoph Hirschmüller für die evangelische Kirchengemeinde und der CVJM-Vertreter Württembergs, Samuel Hartmann. „Bewegung läge in der DNA des CVJM, denn er bringe in Bewegung“ erklärte Hartmann. Es folgte ein Medley aus bekannten Jungschar-Liedern. „Das waren damals wie heute frische, laute Lieder“ kündigte Fritz die Ukulelenband an.