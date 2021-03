Der Bachelor 2021 Warum eine Favoritin geht – und trotzdem bleibt

Gut möglich, dass seine Hoffnung enttäuscht wird, schließlich habe er Michèle nach dem Homedate in Köln vermisst und überhaupt hätte sie so ein gutes Herz. Und dann warf der Bachelor noch in den Raum, dass er womöglich gar nicht hier wäre, wenn sich die beiden „draußen getroffen“ hätten. Dass das bei den beiden bereits vor der Sendung der Fall gewesen war – wenn auch nur via Instagram – ließ Niko in diesem Moment unerwähnt. „Ich vermisse sie jetzt schon“, sagte Niko abschließen – und besiegelte damit den aus mehreren Gründen skurrilsten Moment der Folge.