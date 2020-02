Deichkind in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Hamburger Elektro Hip-Hop in Stuttgart

Stuttgart - Mehr ist mehr! So scheint für die Elektropunks und Spaßvögel von Deichkind die Devise zu lauten. Ob im Videoeinspieler Lars Eidinger nackt in einen Bottich mit blauer Farbe getaucht wird, um sich dann auf dem Boden zu räkeln, im Rhythmus des Stroboskops auf Trampolinen gehüpft wird, oder sich die Band auf einem bunten Fass durch die Menge fahren lässt, Deichkind scheinen viel Freude an der Show zu haben.