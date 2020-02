DC Wolfsölden zuhause im Einsatz Zwei Heimsiege sind fest eingeplant

Affalterbach-Wolfsölden - Mit Tabellenplatz drei ist der DC Wolfsölden in der Dart-Bundesliga voll auf Kurs, was die Qualifikation für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft angeht. Schließlich qualifiziert sich die Top 4 für das Finale in Flensburg. Im Affalterbacher Schützenhaus möchte das Team diese Ausgangsposition nun beim Heimwettkampf am Samstag weiter verbessern. „Mit zwei Siegen wären wir bei der Endrunde dabei. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen“, verdeutlicht Mannschaftskapitän Marko Puls drei Spieltage vor dem Saisonende.