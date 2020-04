Das Osterfest im Bottwartal Das Osterlicht vermittelt Hoffnung

In die Flut von digitalen Gottesdienstangeboten will Stefan Spitznagel an den Ostertagen nicht eintauchen. Insbesondere am Ostersamstag, dem „Tag der Grabesruhe“, gehe es darum, „in die Stille zu gehen und herunterzufahren“. Mithilfe von geistlichen Impulsen könnten Christen über ihr Leben nachdenken. Dies sei auch am Ostersonntag möglich. Am Tag der Auferstehung könnte man sich etwa fragen: „Was bricht in meinem Leben auf, wo erlebe ich an mir neue Seiten, woran will ich in dieser Zeit wachsen?“