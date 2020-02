Das Murrer Jugendhaus bekommt einen neuen Leiter Team fürs neue Jugendhaus steht

„Ich halte es nicht lange in einem Büro aus und muss immer wieder raus“, sagt der Pädagoge, der zuletzt mehrere Jahre lang an einem Internat in Saarbrücken arbeitete und dabei insbesondere Erfahrungen in der Freizeitpädagogik wie etwa beim Zeltlager mit Pfadfindergruppen sammelte. Daneben studierte er Sozialmanagement an der Donau-Universität Krems mit Blockseminaren in Berlin – was ihn in puncto Finanzen, Verwaltung und Management für die Arbeit im Murrer Jugendhaus prädestiniert.