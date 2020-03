Das FSG in Marbach bereitet sich im Rahmen von Corona auf den Ernstfall vor Unterricht geht auch von zu Hause aus

Marbach - Der Coronavirus zieht weltweit Kreise und verändert vielerorts das öffentliche Leben erheblich. So wurden in Frankreich und Italien schon die Schulen geschlossen. Und auch in Deutschland gibt es bereits Fälle, in denen Einrichtungen tageweise zumachen. Eine Entwicklung, die auch am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) nicht vorbeigeht. „Momentan denkt das Kultusministerium zwar noch nicht an Schulschließungen“, so Jürgen Sauter, Lehrer und Mitglied der erweiterten Schulleitung. Einen konkreten Fall gebe es auch noch nicht. Aber: „Wir wollen im Ernstfall vorbereitet sein und reagieren können.“ Dazu gehört auch das Thema Heimunterricht oder „Homeschooling“ genannt. Das Gymnasium will dafür die App „Classroom“ als Grundlage nutzen und am Freitagvormittag seine Lehrer und Schüler im Umgang damit schulen.