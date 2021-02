Das Alte Pfarrhaus in Murr Die Liebe zum Detail schwingt mit

Der erste Eindruck zählte: „Als wir hier eintraten, hatte wir beide sofort ein gutes Gefühl“, sagt Jessica Gruber, deren Kater Pegasus zwar bisher jeden Umzug „irgendwie doof“ gefunden habe, aber sich hier gleich lang gestreckt auf dem beheizten Fußboden ausbreitete. Inzwischen ist der Freigänger auch in seiner Umgebung angekommen. Vom Balkon witscht er munter auf der historische Mauer am Pfarrhaus weiter in sein neues Revier hinaus. „Es ist prima, an einer Altbauwohnung auch noch einen Balkon zu haben“, schwärmt Benjamin Lindner, der ebenso wie Jessica Gruber schon bemerkt hat, dass die Murrer interessiert an dem historischen Haus sind und ins Gespräch kommen wollen. „Ein ehemaliger Gemeinderat wollte unbedingt den Gewölbekeller sehen – da hatte er als Kind immer gespielt“, erzählt die Neu-Murrerin.