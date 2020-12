Dank S-Bahn Neue Entwicklungschance für Kommunen

Affalterbachs Bürgermeister Steffen Döttinger begrüßt diese Entwicklung grundsätzlich, vor allem im Hinblick auf mögliche neue Wohngebiete. Was Gewerbegebiete angehe, so habe die Region die Gemeinde in der Vergangenheit bei ortsansässigen Betrieben immer unterstützt. „Nun können wir uns in den nächsten Jahren verstärkt Gedanken darüber machen, wo und in welchem Umfang wir weiter wachsen wollen.“

Etwas verhaltener ist Erdmannhausens Bürgermeister Marcus Kohler: „Weitere Unterlagen dazu liegen uns noch nicht vor, und es ist ja auch erst ein Vorschlag. Natürlich gäbe uns das die Möglichkeit, mehr Flächen zu erschließen. So weit sind wir aber noch nicht in unseren Überlegungen.“