Cross-Duathlon in Murr Dirty Racing statt Dirty Dancing

Murr - Die Textzeile dürfte jedem geläufig sein: „I’ve had the time of my life“ heißt es im gleichnamigen Song von Bill Medley im Film „Dirty Dancing“. Getanzt wird am Samstag (ab 13.30 Uhr) rund um den Murrer Hermannsplatz nicht, dafür aber gelaufen und geradelt. „Dirty Racing“ lautet das Motto, die Homepage des Dirty Race ist im Stil des Kult-Kinofilms gehalten und „Make the race of your life“ lautet die Aufforderung der Veranstalter an die Teilnehmer, versehen mit dem Versprechen „You never felt like this before“ – auch das ist eine Anlehnung an den oben erwähnten Song. „Und dreimal darfst du raten, was kurz vor dem Start laufen wird“, verrät Organisator Achim Seiter.