Covid-19-Patienten kommen in Marbach unter Krankenhaus wird zur Auffangeinheit

Heißt: Bewohner aus Pflegeheimen, die positiv auf das Virus getestet worden sind, können dann dort von den Heimen angemeldet und für die Zeit bis zur Genesung untergebracht werden. Ebenso können Bewohner, die im Krankenhaus waren und nun wieder mit leichten Symptomen in ihre Unterkunft zurückkehren würden, hier vorübergehend eine Herberge finden. So soll das Risiko verringert werden, dass die positiv getesteten Bewohner die restlichen anstecken. Denn aufgrund ihres Alters, meist mehrfacher Grunderkrankungen und der damit verbundenen reduzierten Immunabwehr sind die Infektionswahrscheinlichkeit und das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bei älteren Menschen deutlich höher. „Deshalb sehen umliegende Pflegeheime in Bewohnern, die am Coronavirus erkrankt sind und einen leichten Krankheitsverlauf haben, ein großes Gefahrenpotenzial für die gesunden Bewohner“, heißt es in der Pressemitteilung. Um ab sofort eine Alternative zu haben, habe man sich auf die Lösung mit der Auffangeinheit verständigt.