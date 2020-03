Übertragung von Coronavirus Wieso Viren von Tieren für Menschen gefährlich werden können

Tödliche Viren sind ein biologischer Unfall

Manche Experten bezeichnen daher tödliche Virusinfektionen wie beispielsweise Ebola als biologischen Unfall. Dieser drohe immer dann, wenn die angepassten Erreger in fremde Warmblüter – etwa den Menschen – gelangen. Sie treffen den Körper völlig unvorbereitet und werden so zum Feind. Solche biologischen Unfälle ereignen sich immer öfter: Je einfacher es für die Menschen geworden ist, sich auch die letzten unberührten Naturreservoire zu erschließen und je mehr Arten er als Haustiere hält oder je mehr Nahrung aus der Wildnis kommt, umso mehr nehmen die Übergriffe von Erregern aus dem Tierreich zu. Ein Beispiel ist das HI-Virus, Auslöser der weltweit größten Pandemie namens Aids. Mehr als 33 Millionen Menschen tragen das tückische Virus in sich. Urformen des Aidserregers haben Forscher in Affen entdeckt, die in den Regenwäldern der westafrikanischen Insel Bioko leben.