Coronavirus Wie der VfB Stuttgart mit der Zwangspause umgeht

Am Samstagvormittag haben sich die Profimannschaft und das Trainerteam zum vorerst letzten Mal getroffen. Nach einer lockeren Trainingseinheit und einem anschließendem gemeinsamen Mittagessen haben sich dann alle verabschiedet – frühestens am nächsten Sonntag werden sie sich wiedersehen. Mindestens so lange herrscht Trainingspause, in der die Spieler auf Anweisung von Chefcoach Pellegrino Matarazzo individuelle Aufgaben zu verrichten haben, um körperlich in Schuss zu bleiben.