Coronavirus Was im Mundschutz passiert, wenn man ihn nicht wäscht

Stuttgart - Die Corona-Hygieneregeln können die meisten mittlerweile im Schlaf wiederholen. Wenn die Maske durchfeuchtet ist, abziehen, dann so erhitzen, dass auch für jeden Keim oder Virus das letzte Stündchen geschlagen hat. Doch in der Praxis sieht die schöne Theorie oftmals etwas anders aus. Auf die Frage, wie oft der Mundschutz in der Woche eigentlich gewaschen wird, folgt allzu oft betretene Stille. Niemand will zugeben, dass die Mundschutz-Hygiene in der Hektik des Alltags manchmal etwas untergeht.