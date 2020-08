Coronavirus Warum Hygieneregeln so wichtig sind

Sinn ist offensichtlich

Wie sicher können aber Masken tatsächlich vor einer Infektion schützen? Hier haben auch viele Wissenschaftler dazugelernt, die zumindest am Anfang der Pandemie nicht sonderlich vom Sinn der Schutzmasken überzeugt waren. Klar war allerdings schon immer, dass eine Maske andere Menschen vor Erregern schützen kann, die der Träger der Maske ansonsten ungehindert in der Umwelt verteilen würde. Deshalb müssen Ärzte bei Operationen Masken tragen. Damit ist der Sinn einer Maske auch im Alltag offensichtlich: Sie schützt vor allem Mitmenschen, sollte der Maskenträger mit dem Coronavirus infiziert sein. Es ist also ein Gebot der Rücksicht gegenüber den Mitmenschen, Maske zu tragen – und zwar richtig, also Mund und Nase damit zu bedecken. So kann die Maske Speicheltröpfchen und darin enthaltene Viren zurückhalten, die man beim Husten, Niesen und Sprechen abgibt. Das gilt bis zu einem gewissen Grad auch in entgegengesetzter Richtung: Wird man versehentlich von einem infizierten Menschen ohne Mundschutz etwa beim lauten Sprechen angespuckt, dann hält die eigene Maske die Tröpfchen recht gut ab.