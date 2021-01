Coronavirus in Deutschland Welche neuen Corona-Beschlüsse jetzt greifen

Schulen und Kitas bleiben vorerst zu

Bund und Länder betonen zwar unisono, dass der Betrieb von Kitas und Schulen „höchste Bedeutung“ habe und die ausgesetzte Präsenzpflicht in den Klassenzimmern „negative Folgen für die Bildungsbiographien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen“ hätten. Sie sehen sich aber angesichts der Situation in den Krankenhäusern noch nicht in der Lage, die Einrichtungen wieder zu öffnen. Deshalb wird der entsprechende Beschluss vom 13. Dezember ebenfalls bis Ende Januar verlängert, der nur Ausnahmen für Abschlussklassen vorsieht. Für Baden-Württemberg bedeutet dies nach Ende der Weihnachtsferien, dass an Grundschulen vorerst mit Materialien gearbeitet und an weiterführenden Schulen Onlineunterricht stattfindet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Dienstagabend an, dass die Landesregierung eine Wiedereröffnung der Kitas und Grundschulen am 18. Januar anstrebt, sollte es die Infektionslage bis dahin zulassen – dies soll in der kommenden Woche entschieden werden. Nach Ansicht des Staatsministeriums wäre diese Ausnahme von den Bund-Länder-Beschlüssen gedeckt, weil in dem Ursprungsbeschluss vom Dezember die Rede davon ist, dass Schulen „grundsätzlich geschlossen“ bleiben sollen.