Coronavirus in Deutschland Virologe Hendrik Streeck gegen allgemeine Impfpflicht

Derzeit könne man nicht von Impfpflicht reden

Der Virologe hob hervor, wie wenig man derzeit die Entwicklung des Impfschutzes voraussagen könne. Bei der Omikron-Variante funktionierten die Immunantworten schlechter, folglich stelle sich die Frage nach besseren Impfstoffen. Dies könne immer wieder so sein, wenn neue Varianten des Coronavirus auftauchten, erläuterte Streeck, „sodass man in meinen Augen mit so einer schlechten Vorhersagbarkeit von Dauerschutzwirkung und in Hinblick auf zukünftigen Varianten eigentlich schwer von einer Impfpflicht im Moment reden kann“.