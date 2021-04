Coronavirus in Deutschland Umfrage: Schnelltests am Arbeitsplatz laufen schleppend an

Düsseldorf - Nur ein knappes Viertel (23 Prozent) der in Präsenz Beschäftigten bekommt einer Befragung zufolge vom Arbeitgeber mindestens einmal wöchentlich einen kostenlosen Corona-Schnelltest angeboten. Trotz eindringlicher Appelle laufe das Testprogramm in den Betrieben bisher nur schleppend an, beklagte die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag in Düsseldorf. Die „enttäuschend geringe Umsetzungsquote“ zeige, dass eine verbindliche Regulierung für eine „konsequente und rasche Einführung“ von betrieblichen Schnelltests notwendig sei, erklärte Elke Ahlers vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Stiftung.