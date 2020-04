Coronavirus in Baden-Württemberg Eric Gauthier bittet zum Online-Tanztee

Gauthier leitet ein nach ihm benanntes Tanzensemble am Theaterhaus Stuttgart. Mit den kurzen Videos will er den traditionellen Sonntagnachmittag-Tanztee wiederbeleben und modernisieren. Von diesem Donnerstag an sind die Filme in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook sowie auf Youtube und über die Website www.bwegt.de abrufbar. Auf der Online-Musik-Plattform Spotify gibt es eine Liste mit der passenden Musik.