Coronavirus Der Wumms ausder Gießkanne

In seiner Rolle als Steuerzahler spürt der Bürger die Mehrwertsteuersenkung allerdings. Denn kaum eine andere Steuer hat eine so breite Basis. Dadurch treffen selbst geringe Veränderungen des Steuersatzes die Staatskasse schmerzhaft. 20 Milliarden Euro kostet die Absenkung. Rechnerisch entspricht das für eine vierköpfige Familie einer Belastung von 1000 Euro. Das alles will also gut überlegt sein.