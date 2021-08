Coronabedingte Absage Auch 2021 gibt es keinen Gassenlauf

„Die Veranstaltung hätte einfach nicht den gewohnten Charakter gehabt.“

Somit wird also die 20. Auflage des belebten Marbacher Gassenlaufs also nicht am 11. September 2021 stattfinden, sondern noch mindestens ein weiteres Jahr auf sich warten lassen. Der Lauf über drei Runden und insgesamt 10,5 Kilometer von der Schillerhöhe, durch die Holdergassen und wieder zurück lebe von der Atmosphäre und dem Kontakt unter den Läufern. „Die Veranstaltung hätte einfach nicht den gewohnten Charakter gehabt. Der Gassenlauf mit seinem Termin am letzten Samstag der Ferien ist immer auch so ein wenig das Gefühl vom ,Heimkommen’. Doch im Moment ist es ja eigentlich eher so, dass man direkt nach der Rückkehr aus dem Urlaub eher nicht unter viele Menschen gehen sollte“, erklärt Achim Seiter seine Gefühlslage. „Zudem sind viele Laufveranstaltungen dieses Jahr in den Herbst verlegt worden. Es wäre also fraglich gewesen, ob wir genügend Leute am Start gehabt hätten, um das ganze wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten.“