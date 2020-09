Coronavirus Reggae-Pionier Toots Hibbert ist tot

Hibbert starb am Freitag in einem Krankenhaus der jamaikanischen Hauptstadt Kingston, wie seine Familie mitteilte, und sei dabei von Familienangehörigen umgeben gewesen. Er befand sich zuletzt in einem künstlichen Koma. Er habe nach Atembeschwerden auf einer Intensivstation gelegen, teilte sein Sprecher mit. Örtlichen Medienberichten zufolge wurde auf das Ergebnis eines Covid-19-Tests gewartet, nachdem der Sänger entsprechende Symptome hatte.