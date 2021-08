Corona-Regelungen Eigenverantwortung bei Maskenpflicht

Das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg hat es in der zuletzt am 16. August überarbeiteten Corona-Verordnung wie folgt niedergeschrieben: Der medizinische Mund-Nasen-Schutz muss im Freien immer getragen werden, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Sprich: Es gibt von Landesseite aus kein generelles Gebot, etwa in Fußgängerzonen. Es liegt vielmehr in der Eigenverantwortung, die Maske in solchen Situationen aufzuziehen, in denen unter freiem Himmel der Mindestabstand unterschritten wird.