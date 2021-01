Corona-Lage in Pleidelsheim Kita-Gebühren werden erstattet

Pleidelsheim - Es ist inzwischen schon gang und gäbe, dass die Gemeinderatssitzung in Pleidelsheim mit Informationen zur Coronavirus-Pandemie eröffnet wird. Am Donnerstag gab Bürgermeister Ralf Trettner nun einmal einen ausführlicheren Einblick in die Zahlen, und dabei stach vor allem eines hervor: „Wir hatten an Weihnachten und um Weihnachten herum einen extremen Ausschlag nach oben mit einer fast 600er-Inzidenz in Pleidelsheim, die zwischenzeitlich aber wieder bei knapp über 100 ist. Also sind wir wieder bei einem Wert angekommen, der in etwa auf Niveau des Landkreises liegt.“