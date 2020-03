Corona-Krise bewirkt auch Schließung von Spielplätzen im Bottwartal Spielplätze sind nicht mehr zum Spielen da

Marbach/Bottwartal - Das Bild mutet schon fast gespenstisch an. Die Sonne hat am Freitagmittag die Spendierhosen an und liefert perfektes Frühlingswetter, doch auf dem sonst so beliebten Spielplatz auf der Marbacher Schillerhöhe ist tote Hose: kein fröhliches Lachen, keine begeisterten Rufe, kein einziges herumtollendes Kind. Das ist auch so gewollt. Das Land hat Anfang der Woche verordnet, dass der Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen untersagt ist. Daran haben sich die Kommunen orientiert und die Anlagen geschlossen.