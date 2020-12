Corona-Infektion Rudy Giuliani liegt im Krankenhaus

Lesen Sie auch: Peinlicher Auftritt von Rudy Giuliani

An einer Anhörung am Georgia State Capitol, dem Amtssitz der Regierung des US-Staats Georgia sowie des Gouverneurs, hatte der 76-jährige frühere Bürgermeister von New York am Donnerstag stundenlang ohne Gesichtsmaske teilgenommen. Auch einige Senatoren nahmen ohne Mund-Nasen-Schutz teil.

Dicht an dicht und ohne Masken

Von einem - ebenfalls stundenlangen - Treffen mit republikanischen Abgeordneten am Montag in Phoenix, Arizona, hatte die Partei eine Gruppenaufnahme mit Giuliani getwittert, auf der die Republikaner dicht beieinander standen und keine Gesichtsmasken trugen. Nach Bekanntwerden der Diagnose erklärte die Legislative des US-Staats, sie werde aus Sicherheitsgründen für eine Woche schließen.

Immer wieder ist es im Umfeld Trumps und der US-Regierung zu Ansteckungen gekommen. Im Oktober wurde Trump selbst wegen einer Infektion mit dem Erreger der Krankheit Covid-19, Sars-CoV-2, im Krankenhaus behandelt. Giuliani ist der jüngste Fall.

In die Kritik geriet etwa die verfrühte Wahlparty des 74-Jährigen. Nicht nur, weil Trump sich dabei noch während der laufenden Stimmauszählung zum Sieger erklärte: Mehrere ranghohe Regierungsmitarbeiter infizierten sich bei der Feier. Sie wurde zum Symbol für den lässigen Umgang des Präsidenten mit der Corona-Pandemie, der in den USA bislang mehr als 280.000 Menschen zum Opfer gefallen sind.