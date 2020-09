Corona-Infektion an der Erich Kästner Realschule Schüler aus einer Klasse sind in Quarantäne

Steinheim - Wie an anderen Schulen auch verzeichnet die Erich Kästner Realschule in Steinheim nun einen Fall einer Corona-Infektion. „Wir sind am Samstag informiert worden, danach lief in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Stadt die Nachverfolgung der Kontaktpersonen erster Ordnung“, berichtet der Schulleiter Ulrich Laumann. So sei für die Schulklasse eine Quarantäne angeordnet worden.