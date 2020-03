Corona-Fallzahlen in der Region In den meisten Orten gibt es Infizierte

Vor einer Woche waren es 19 Fälle in der Region Marbach/Bottwartal. In Affalterbach, Erdmannhausen, Marbach und Pleidelsheim waren noch keine Corona-Fälle bekannt. In Mundelsheim hatte sich eine Person das Virus eingefangen, in Oberstenfeld auch, in Benningen waren es zwei. In Großbottwar lebten drei infizierte Bürger, in Murr fünf und in Steinheim sieben.