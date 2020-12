Coronavirus in Baden-Württemberg Hunderttausende Bürger von nächtlicher Ausgangssperre betroffen

Auch der Landkreis Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis wollten an diesem Freitag strengere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkünden. Die genauen Maßnahmen seien noch in der Abstimmung, hieß es.

Schärfere Kontaktverbote

Im Entwurf des Sozialministeriums für eine „Hotspot“-Strategie, der Anfang der Woche bekannt geworden war, sind unter anderem auch schärfere Kontaktverbote enthalten. Privat wie öffentlich soll sich nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen dürfen. Es gebe dann auch ein grundsätzliches Veranstaltungsverbot, sagte am Dienstag Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Friseursalons und Sonnenstudios sollen schließen. Diese Einschränkungen sind dem Vernehmen nach Teil des neuen Erlasses.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag gesagt, das Problem sei, die Gebiete mit Beschränkungen vernünftig abzugrenzen. Es sei nicht sinnvoll, die schärferen Maßnahmen an den Kreisgrenzen zu orientieren, man müsse vielmehr zu kleinteiligeren Abgrenzungen kommen. Dies ist offenbar nicht gelungen. Die Lenkungsgruppe der Landesregierung teilte am Donnerstagabend mit, zu den „Hotspots“ zählten „Kreise“.

Einzelmaßnahmen nicht ausreichend

Unterdessen hat die Expertenrunde „Aerosole“, ein vom Land eingesetztes Gremium aus Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Medizinern, die Erwartungen an Raumluftfilter im Kampf gegen die Pandemie gedämpft. Stationäre oder mobile Raumluftfilter könnten zwar ein wichtiger Baustein im Schutzkonzept sein – vor allem in Räumlichkeiten, in denen richtiges Lüften nicht möglich sei. Einzelmaßnahmen seien hingegen nicht ausreichend. Die Fachleute empfehlen unter anderem die Installation von CO2-Ampeln, die anzeigen, wann ein Raum gelüftet werden muss. Sie appellieren auch, die Masken richtig zu tragen.