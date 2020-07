Corona-Absage in Beilstein Hoffnung für Andreasmarkt ist erloschen

Beilstein - Einen Funken Hoffnung hatte es bis zuletzt noch gegeben, dass es für den Andreasmarkt in Beilstein auch inmitten der Corona-Pandemie eine Lösung gibt. Doch der ist spätestens seit Dienstagabend erloschen, als Bürgermeister Patrick Holl in der Gemeinderatssitzung verkünden musste: „Wir mussten eine Entscheidung treffen und werden den Markt 2020 absagen.“ Die Verwaltung habe abwarten wollen, ob vielleicht neue Corona-Vorgaben oder Lockerungen in Kraft treten. Das sei aber mit Blick auf den Markt bislang nicht der Fall gewesen. Die bereits angefragten Händler werden über den Ausfall in den nächsten Tagen informiert werden, „damit sie Planungssicherheit haben“.