Computer für Grundschule Einmaleins und ABC sollen auch mit dem PC gelernt werden

„Es geht darum, grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit modernen Medien zu vermitteln“, erklärte Stephan. Die Kinder sollten zudem aktiv in den Lernprozess einsteigen, mitgestalten und so auch selbstständiges Arbeiten lernen. Dazu gebe es verschiedene Lernprogramme, führte der Schulleiter weiter aus. So könne man sich beispielsweise selbst prüfen, wenn man ein Buch gelesen habe und dann am PC Fragen dazu beantworten solle. Für die Erstklässler kämen etwa Rechenaufgaben infrage oder bei der Rechtschreibung Texte, in denen der richtige Buchstabe zu ergänzen sei. Auch da könne man sofort sehen, ob man es richtig gemacht habe. Bei all dem gehe es aber auch um einen kritischen und vernünftigen Umgang mit dem Internet, betonte Alfred Stephan.