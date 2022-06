Comedy-Auftritt in Stuttgart Teddy scherzt in der Schleyerhalle

Kids protestieren heutzutage gegen den Klimawandel, Tedros „Teddy“ Teclebrhan demonstrierte einst für einen McDonalds zwischen Ofterdingen und Mössingen. „Bin ohne Vater aufgewachsen, Jugendamt war mein Vater“, erzählt Teddy am Freitagabend in der stickigen Schleyerhalle in Stuttgart vor rappelvollen Reihen. „Mein Vater hat zu meiner Mutter gesagt: Ich habe Träume, denen möchte ich nachgehen. Meine Mutter hat gefragt: Welche sind das? Mein Vater so: Bitches!“