Clint Eastwoods Kinofilm: „Der Fall Richard Jewell“ Achtung, Sprengsatz!

Im Kontrast zum entschlossen-dominanten Auftreten der Kathy Scruggs verkörpert Paul Walter Hauser seinen Richard Jewell als tapsigen Einzelgänger mit einer als typisch amerikanisch verharmlosten Vorliebe für Waffen und Donuts. Eastwood übertreibt es mit der Ahnungslosigkeit seines Anti-Helden und zeigt in einer unfreiwillig komischen Szene, wie Jewell verschmitzt mit den Achseln zuckt, nachdem die Polizei auf ein mittelgroßes Waffenarsenal in seinem Schlafzimmer gestoßen ist.

Mit empörtem Pathos und grobem Strich

Zu holzschnittartig gerät auch der Anwalt Watson Bryant (Sam Rockwell), den Eastwood Jewell als einzigen Freund zur Seite stellt. Bryant wird ebenfalls als Underdog eingeführt, der seinen intellektuell einfach gestrickten Klienten vor gewieften Pressevertretern und brutalen Ermittlungsbehörden beschützen muss. Mit empörtem Pathos und grobem Strich schildert Eastwood die harschen Methoden des FBI und ergreift anhand der Opfer Bobi und Richard Jewell Partei für eine Schicht weißer, von der Politik im Stich gelassener Amerikaner, die bis heute unter dem bösen Synonym „White Trash“ – weißer Müll – subsumiert werden.

Im Rahmen einer fiktiven Erzählung sind solche Zuspitzungen legitim, dass jedoch ausgerechnet in dieser auf Fakten setzenden Geschichte die Schattierungen fehlen, wird unter den aktuellen Bedingungen in den USA zum Problem. Gerade im Hinblick auf die Spaltung der Gesellschaft in weiße und schwarze Bürger, in Arme und Reiche, in Angehörige der Eliten und Mitglieder der Unterschicht. Seit langem ist Eastwood als Anhänger einer konservativen Politik und als kritischer Patriot bekannt – den Präsidenten Donald Trump kritisiert er inzwischen allerdings. Weil Eastwood hier jedoch das extrem verengte Bild eines mächtigen, amoralischen Presseapparates gegen intellektuell und sozial unterlegene Bürger zeichnet, befeuert er die von Trump und der Ultra-Rechten formulierten Ressentiments gegen etablierte Medien. Die filmische Rehabilitation des Richard Jewell hätte einen differenzierteren Anwalt gebraucht.