Christoph Heusgen zum Ukraine-Krieg „Putin hat alle Glaubwürdigkeit verloren“

Fehleinschätzungen in Bezug auf Putin

Heusgen räumte Fehleinschätzungen in Bezug auf Putin ein. Noch am Ende der Münchner Sicherheitskonferenz und wenige Tage vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine habe er daran nicht geglaubt. „Er ist einmarschiert. Und er hat damit das Völkerrecht massiv gebrochen.“ Putin sei sehr viel weiter gegangen, als man gedacht habe. „Was jetzt passiert ist, hat allerdings alle Dimensionen gesprengt.“ Alle Versuche der vergangenen Jahrzehnte, etwas mit Russland aufzubauen, sei zunichte gemacht worden.