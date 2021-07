Christina Vollmer leitet Hegel-Haus Noch eine Museumschefin für Stuttgart

In Gerlingen wurde gerade die Adolf-Kabatek-Schau eröffnet

Christina Vollmer hat in Tübingen Empirische Kulturwissenschaft studiert und war zunächst Leiterin des Museums Adler in Benningen. Seit Juni 2019 führte sie das Gerlinger Stadtmuseum und das Museum der Deutschen aus Ungarn und war zudem als freie Kuratorin tätig. Im Stadtmuseum Gerlingen hat Vollmer in der vergangenen Woche noch die Ausstellung zu Adolf Kabatek eröffnet und nun ihre Tätigkeit in Stuttgart aufgenommen. Das Hegel-Haus und die weiteren künftig von ihr betreuten Ausstellungsorte gehören zur Museumsfamilie des Stadtpalais – Museum für Stuttgart.