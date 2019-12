Christbaummarkt Prevorst Bunte Auswahl bei Sturm und Kälte

Oberstenfeld-Prevorst - Stürmische Windböen, Regen und beißende Kälte: Das Winterwetter hält das Bottwartal am Samstag des dritten Adventswochenendes voll in seinem Atem. Auch auf 483 Metern Höhe sieht es nicht anders aus. Trotzdem sind die Straßen und Wiesen rund um Prevorst voller Autos, und dick eingepackte Menschen schlendern auf der Dorfstraße durch den Ort. Diese gleicht in der Adventszeit mehr einem kleinen Wald als einer normalen Hauptstraße, denn vor den Häusern reiht sich Tannenbaum an Tannenbaum. Und das hat natürlich einen Grund: Es ist Christbaummarkt im Dorf.