Chance für Sachsen Chemnitz wird „Kulturhauptstadt Europas“

Jetzt-erst-recht-Reaktion

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) zeigte sich „einfach glücklich und überwältigt“: „Es wird der Stadt so gut tun.“ Mit Blick auf die Ausschreitungen vor zwei Jahren sagte Ludwig, daraus sei eine Jetzt-erst-recht-Reaktion erwachsen. Man habe zeigen wollen, „dass wir so viel mehr sind als die Bilder, die 2018 um die Welt gegangen sind“, sagte Ludwig an ihrem vorletzten Arbeitstag im Amt als Stadtoberhaupt. Ihr Nachfolger ist der bisherige Chemnitzer Finanzbürgermeister Sven Schulze (SPD).

Zu Beginn der Bewerbungsphase waren auch Dresden, Gera und Zittau an den Start gegangen, aber in der ersten Runde ausgeschieden. Erfüllt Chemnitz seine in der Bewerbung versprochenen Projekte, winkt der Stadt am Nordrand des Erzgebirges 2025 der mit 1,5 Millionen Euro dotierte Melina-Mercouri-Preis. Maßgeblich für die Entscheidung der Jury war unter anderem der Beitrag der Bewerbung zu einer langfristigen Kulturentwicklung.