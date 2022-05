Cannes Wieder Aktivistinnen auf dem roten Teppich

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist der rote Teppich in Cannes Schauplatz politischer Proteste geworden. Eine Gruppe von Aktivistinnen entrollte am Sonntag ein langes Banner mit den Worten „In Frankreich“ (En France) und dann vielen weiblichen Namen. Am Ende des Banners, das die Frauen mit gereckten Fäusten und Rauchmaschinen in ihren Händen präsentierten, stand: „129 Femizide seit dem letzten Festival in Cannes.“ Mutmaßlich handelte es sich also um Namen von Frauen, die wegen ihres Geschlechts getötet wurden.