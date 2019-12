Bus kracht in Lastwagen Langer Stau nach Unfall

Der größere und für die Behinderungen vor allem ausschlaggebende Unfall ereignete sich gegen 4.35 Uhr, als im Bereich einer Steigung ein Bus in einen Lastwagen krachte. Der 28 Jahre alte Mann am Steuer des Reisebusses war wohl kurz eingenickt, was dazu führte, dass er auf der rechten Spur auf den Sattelzug auffuhr, der relativ langsam unterwegs war. Der Bus wurde in der Folge nach rechts abgewiesen, prallte zunächst gegen die Leitplanken und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen.