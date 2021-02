Burger, Pommes und Co. in Beilstein Neuer BBQ-Drive-in beim Weingut Krohmer

Räucherofen erwacht zu neuem Leben

Der 33-Jährige ist gelernter Koch und arbeitet in einer Großküche in Heilbronn. „Aktuell herrscht dort nicht so viel Betrieb. Und in der Pandemie muss man sich ja was einfallen lassen“, sagt er. Zusammen mit Carmen Krohmer, der Juniorchefin des Weinguts, heckte man allerhand Ideen aus, bis der Blick auf einen Räucherofen aus den 90er Jahren fiel, der beim Weingut Krohmer herumstand. „Da dachten wir uns, wir könnten mal etwas Texas-Feeling ins Bottwartal bringen, denn Barbecue ist ja gerade sehr modern“, so Kübler. Gesagt, getan. Der Ofen wurde kurzerhand zu einem Heißräucherofen umgebaut, nun werden Spareribs, Schweinehals, Rinderbrust und Ähnliches darin gesmoked. Am Ende kommt das Fleisch im Mantel verschiedener Burger auf den Teller beziehungsweise in die To-Go-Box.