Bundestag Impfpflicht: So läuft die Kompromiss-Suche

Unglückliche Annäherungsversuche

Erste Schritte in diese Richtung gibt es schon, wenn auch keine ganz glücklichen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat der Union ein Gesprächsangebot gemacht, um aus den drei Vorschlägen „das Beste zu machen“. Bei der Union ist das nicht gut angekommen. Dort weist man darauf hin, dass die SPD solche Gespräche mit Hinweis auf die angebliche „Gewissensfrage“ noch im November abgeblockt habe. Dass die parlamentarische Geschäftsführerin in Zusammenhang mit der Haltung der Union am Dienstag von „Fundamentalopposition“ sprach, tat der Stimmung auch nicht gut. „Als Union halten wir an unserem eigenen Antrag fest. Er findet große Zustimmung und wir sind zuversichtlich, dass er mehrheitsfähig sein wird“, sagte Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion unserer Zeitung. Immerhin räumt er ein, dass es in „fachlichen Fragen punktuelle Überschneidungen mit anderen Anträgen geben“ könne. Was immerhin einige Türen offen lässt. Es sieht also alles danach aus, dass nun zunächst die Vertreter des weitestgehenden Antrags der Impfpflicht ab 18 – um die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Baehrens – und die Ullmann-Gruppe Gemeinsamkeiten ausloten müssen.