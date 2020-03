Bundesliga Home Challenge VfB-Profi Atakan Karazor besiegt seinen Kölner Kumpel Rafael Czichos

Stuttgart - Während der Ball in den Stadien wegen der Corona-Krise ruht, hat die Deutsche Fußball Liga DFL das eFootball-Turnier „Bundesliga Home Challenge“ ins Leben gerufen. Dabei messen sich Clubs aus der ersten und zweiten Bundesliga jeweils in zwei Partien auf der Playstation beim Spiel „Fifa 20“ miteinander. In der ersten Partie treten Spieler aus dem Umfeld der Vereine gegeneinander an, im zweiten Spiel kommen Fußball-Profis zum Zug. Am Samstag ging es für den VfB Stuttgart mit den Spielen gegen den 1. FC Köln los – mit einer Niederlage und einem Sieg.