Bundesfinanzminister Christian Lindner fordert „Umkehr“ in Haushaltspolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nachdrücklich eine „Umkehr“ in der Haushaltspolitik der Bundesregierung eingefordert. Mit Blick auf drastisch steigende Zinskosten sprach Lindner am Dienstag in einer Rede vor dem Industrieverband BDI von „einer Steilwand, die sich vor uns auftut“. Absoluten Vorrang müsse die Bekämpfung der Inflation haben, sagte er weiter im Vorfeld von Spitzenberatungen der Koalition am Mittwoch.