Bürgermeisterwahl in Murr Wiederwahl von Torsten Bartzsch am Hochzeitstag

Trotz seines Wahltriumphes blieb Torsten Bartzsch bescheiden. In seiner Dankesrede verlor er kein Wort darüber, dass sich die Rücklagen der Gemeinde während seiner Amtszeit auf rund 40 Millionen Euro fast noch einmal verdoppelten – was er auch durch eine aktive Wohnraumpolitik und den Verkauf von Grundstücken förderte und dabei vielen jungen Familien aus Murr ermöglichte, ein Eigenheim zu bauen. Stattdessen lenkte der Bürgermeister den Blick darauf, was die Verwaltung als Team miteinander leiste. „Das ist auch das, was bei den Bürgern letztlich ankommt.“ Bartzsch versprach, sich weiter mit voller Kraft einzusetzen und am guten Gemeinschaftssinn festzuhalten. Er lobte den Zusammenhalt im Ort mit ihren vielfältigen Vereinsangeboten und hoffe, dass dies – wie auch im Gemeinderat – weiter andauern werde.