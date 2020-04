Kommentar Rücken gestärkt

Tatsächlich hat Torsten Bartzsch in seinen ersten acht Jahren vieles richtiggemacht. So wuchs das Vermögen der Gemeinde unter ihm wie schon unter Vorgänger Manfred Hollenbach, seine Haushaltspolitik war im Zusammenspiel mit Kämmerer Albrecht Keppler sparsam, aber nicht übertrieben knickrig. Bartzsch kurbelte die Ortskernsanierung an und konnte die Verkehrsbelastung auf der Hauptachse an der Hindenburgstraße, der Bietigheimer Straße mit dem neuen Kreisel sowie der Steinheimer Straße zumindest etwas senken. Viele kleine Eingriffe – vom Feuerwehrhaus bis zur Aussegnungshalle – haben die Lebensqualität in Murr erhöht. Das erweiterte Kita-Angebot, der Jugendhaus-Neubau und die in Angriff genommene Kleeblatt-Erweiterung zeigen: Bartzsch hat mit seinem Gemeinderat die Teile der Gesellschaft im Blick, die Hilfe und Betreuung brauchen – wozu auch der wenig populäre Bau von Wohnkapazitäten für geflüchtete Menschen zählt.