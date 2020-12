Bürgermeisterwahl in der Schillerstadt Betriebsrat strebt auf den Chefposten im Rathaus

Mit Tobias Möhle hat nun ein Aspirant seine Ambitionen deutlich gemacht, der tief in Marbach verwurzelt ist. Er ist in Rielingshausen aufgewachsen und wohnt dort auch, mischte schon in jungen Jahren bei der Feuerwehr im Stadtteil mit, war Mitglied beim Turnverein und besuchte die Anne-Frank-Realschule. „Man kann also schon sagen, dass ich mich hier auskenne“, sagt der 37-Jährige schmunzelnd. Mit der Lokalpolitik setzt er sich ebenfalls bereits seit geraumer Zeit auseinander, hat erstmals Anfang 20 damit geliebäugelt, sich um einen Platz im Ortschaftsrat zu bewerben. Bei den Kommunalwahlen 2019 sei er dann von der SPD angestupst und gefragt worden, ob er sich auf die Liste setzen lassen wolle. „Das ging aber nicht, weil ich damals im Lehrhof in Steinheim gewohnt habe“, erklärt Tobias Möhle.