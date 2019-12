Bürgermeisterwahl Erdmannhausen Suche nach neuem Rathauschef beginnt

Wie bekannt, wird die Amtsinhaberin Birgit Hannemann aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl antreten. Ein erster Kandidat für das Amt hat sich bereits vor dem offiziellen Wahlbeginn gemeldet: der 33-jährige Kleinbottwarer Unternehmer Marc Fuchs (wir berichteten). „Ich werde meine Bewerbung auch gleich am Samstag einreichen“, sagte er auf Nachfrage. In seinem Wahlkampf will Fuchs vor allem auf persönliches Kennenlernen und Gespräche mit den Bürgern setzen. Auch mit der Noch-Bürgermeisterin und den Fraktionen hat er sich bereits zusammengesetzt, aktuell ist er dabei, Vereine zu besuchen. Kirchen und Firmen im Ort möchte er ebenfalls noch näher kennenlernen, um zu erfahren, was die Menschen in Erdmannhausen bewegt, und um sich und seine Visionen für die Gemeinde vorzustellen.