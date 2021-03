Bürgermeisterwahl Beilstein Persönlich, kurz und knackig: 10 Fragen an die Bewerber

Beilstein - Was verbindet die Kandidaten der Bürgermeisterwahl in Beilstein mit der Langhansstadt? Über was können sie sich maßlos aufregen, was macht ihnen Angst, und was hat sie in ihrem Leben am meisten geprägt? Das und mehr verraten vier der sechs Bewerber in kleinen Videos, die ab jetzt unter www.marbacher-zeitung.de sowie im YouTube-Kanal der Marbacher Zeitung aufzurufen sind. Zwei der Bewerber, Ulrich Raisch und Samuel Speitelsbach, haben nicht die Möglichkeit wahrgenommen, sich in diesem Format den Bürgern vorzustellen. Während Gottfried Göbbel, Georg Kobiela und Björn Mischiok die Fragen wie von der Redaktion vorgesehen live per Zoom beantwortet haben, hat sich Barbara Schoenfeld dazu entschieden, die Antworten selbst aufzunehmen und diese dann einzuschicken.