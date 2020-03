Bürgermeisterkandidat Ulrich Raisch stellt sich vor Erdmannhausen markiert für ihn ein Jubiläum

Der Musikpädagoge hat schon viele Gemeindehallen gesehen. Die Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen markiert ein Jubiläum. „Es ist die 50. Kommune mit weniger als 20 000 Einwohnern“, erklärt der Kandidat, der als letzter Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen hat. Die OB-Wahl in Fellbach sei die einzige größere Stadt gewesen, sodass er insgesamt auf 51 Wahlen dieser Art seit 2008 komme. In Erdmannhausen sei er vor acht Jahren nicht angetreten, als Birgit Hannemann den Vorgänger Lutz Schwaigert ablöste. „Es gab damals Streit – da wollte ich nicht hineingeraten.“ Über Stimmenzuwächse freue er sich. Der Anstieg von zwei auf 96 Anhänger bei der Wahl in Beilstein bestärke ihn. „Das ist ein Ergebnis mit einer Steigerung von 4700 Prozent.“ Sein Ziel: eine zweistellige Prozentzahl, eine Kandidatur in Renningen erbrachte ihm mal acht Prozent.