Bürgermeister-Wahl in Marbach Timo Jung will gestalten, nicht nur verwalten

Aufgewachsen ist Jung in einem oberschwäbischen Dorf am Bodensee. Der Vater war in der 1000-Seelen-Gemeinde Ortsvorsteher, und so wird das Interesse des Sohnes an Kommunalpolitik früh geweckt. Nach dem Abitur am freien katholischen Gymnasium in Ravensburg und einem freiwilligen ökologischen Jahr beim BUND in Berlin studiert Jung Politik und Verwaltung in Konstanz. Nach zwei Jahren bricht er das Studium ab. „Mir fehlte der Praxisbezug“, begründet er den Schritt und den Wechsel 2013 an die Fachhochschule nach Ludwigsburg, wo er 2017 den Abschluss im gehobenen Verwaltungsdienst im Bereich Public Management macht. Während des Studiums schnuppert Jung unter anderem in der Kämmerei in Weingarten, dem Tourismusamt in Bietigheim-Bissingen und – als ehemaliger Schiedsrichter – in der Geschäftsstelle der SG Sonnenhof Großaspach Praxisluft.